В Красноярске арестовали кота по кличке Русский Бэтмен и вернули его хозяйке

В Красноярске кот, которого называют Русский Бэтмен, потерялся в апреле этого года. Пушистого питомца привезли в приют "Империя успеха". Хозяйка кота увидела его фотографию в социальных сетях и потребовала вернуть животное. Глава организации Кристина Газизьянова заявила, что не станет этого делать, поскольку нашла питомца в подвале.

Как написали в prmira.ru, владелица кота подала иск об изъятии питомца. По словам журналистов, женщина потребовала арестовать его. Правоохранители передали ей животное.

"Я же в ответ написала, что никакая она не хозяйка", — сказала Газизьянова.

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