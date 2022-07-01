В Красноярске кот, которого называют Русский Бэтмен, потерялся в апреле этого года. Пушистого питомца привезли в приют "Империя успеха". Хозяйка кота увидела его фотографию в социальных сетях и потребовала вернуть животное. Глава организации Кристина Газизьянова заявила, что не станет этого делать, поскольку нашла питомца в подвале.
Как написали в prmira.ru, владелица кота подала иск об изъятии питомца. По словам журналистов, женщина потребовала арестовать его. Правоохранители передали ей животное.
"Я же в ответ написала, что никакая она не хозяйка", — сказала Газизьянова.
Ранее Pravda.Ru писала, почему людям стоит завести кошек. Эти домашние животные способны уберечь от болезней, отметили в издании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.