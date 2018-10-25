Почему надо завести дома кошку

Благодаря различным исследованиям известно, что просмотр видеороликов с кошками дает позитивные эмоции и улучшает настроение. А тем более, если в вашем доме есть кошка, — жизнь становится веселее и интереснее, ведь с этими животными не соскучишься. У хозяев котов есть ряд преимуществ, и вот некоторые из них:

Забота об экологии

Если Вы беспокоитесь об экологической обстановке, стоит остановить свой выбор домашнего животного именно на кошке. Одно из исследований на эту тему выявило, что продукты и вещества, использующиеся для производства собачьего корма, дают такой же выброс углерода, как автомобиль LandCruiser. При этом, кошки, для которых требуется меньше еды, провоцируют меньший выброс углерода.

Помощь в беде

Утрата близкого человека — это сложный жизненный момент, и один из действенных способов пережить этот период — проводить время со своим питомцем. Кошки помогают людям быстрее переживать лишения и беды. Несмотря на то, что кошки всего лишь животные, они действительно могут поддержать в трудные времена.

Кошки помогут найти пару

Британский опрос показал, что восемьдесят два процента женщин считает: более привлекательны для них те мужчины, которые любят животных, а девяносто процентов женщин без пары сказали, что предпочтут мужчину, у которого есть кошка.

Владельцы кошек — интеллектуалы

В результате опроса, проведенного среди владельцев кошек и собак в Великобритании, выяснилось, что проживающие с кошкой люди с большей вероятностью образованы, чем те, кто заводит собаку. В 2014 году было обследована группа студентов, с ходе исследование выяснилось, что владельцы кошек, как правило, более умные. Но вероятно причина в том, что эти забота в жизни интеллектуально развитых людей занимает больше времени, а кошки требуют меньше внимания, чем собаки.

Кошки позаботиться о вашем здоровье

Приобретение питомца хорошо скажется на состоянии Вашего сердца. Кошки, например, способны успокаивать и минимизировать стресс. Одно исследование выяснило, что владельцы кошек на тридцать процентов меньше подвержены сердечным приступам и инсультам, чем те, кто предпочел жизнь без питомца.

Кошки не менее ласковы, чем собаки

Считается, что собаки более дружелюбны и любвеобильны, чем кошки, но, на самом деле, это миф. Оказывается, кошки могут быть такими же ласковыми, особенно к женщинам. Недавнее исследование показывает: кошки ценят хорошее отношение и проявляют любовь к тому, кто заботится о них.

Кошки могут сказать больше о Вашей личности

Ваш выбор домашнего животного что-то говорит о Вашей личности. Если любители собак часто являются любителями вечеринок, хозяева кошек, наоборот, предпочитают более уединенный образ жизни.

Спокойный сон

Некоторые исследования показали, что люди (в основном женщины) предпочитают сон со своими кошками сну с партнерами, и даже сообщают о том, что с кошкой лучше спать, чем с человеком.

Маленькие дети с кошками

При наличии кошки у ребенка меньше шансов на аллергию

Национальные институты здравоохранения сообщили о результатах, полученных в результате исследования: новорожденные, появившиеся на свет в семье, где живет кошка, реже страдали аллергией впоследствии, причем речь шла не только об аллергии на шерсть.

Кошки могут спасти Вашу жизнь

Обычно люди считают кошек независимыми и своенравными животными, которые не заботятся о своих хозяевах. Но в действительности они спасли множество жизней. Известно огромное количество историй о том, как кошки помогали выжить или предупреждали хозяев в экстренной ситуации.

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