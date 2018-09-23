Кошке удалось приручить человека: мы скорее нужны мурлыке, чем она нам?

Из всех видов домашних животных можно выделить только два, представители которых сопровождают человека всю жизнь, являясь его постоянными спутниками. Это нежно любимые нами кошка и собака. Где бы не путешествовал человек, кошка и собака всегда следуют за ним. Однако если про собаку говорят, что человек "…приручил ее много тысяч лет назад", то сказать такое про кошку было бы некорректно. Потому что в случае с ней все было наоборот — именно кошка "приручила" человека много тысяч лет назад.

Но как же это произошло, и кто были те загадочные животные, которые стали предками нашей домашний кошки? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Есть лишь различные версии того события, которое случилось примерно 9500 лет назад.

Сначала о предках

Самое интересное, что и здесь мнения ученых весьма и весьма расходятся (вот ведь загадочное существо эта кошка, даже предка у нее отыскать до сих пор не могут!) Согласно данным генетических исследований, все домашние кошки происходят от пяти представительниц вида "дикая европейская кошка" (Felis silvestris) — мелкого хищного млекопитающего семейства кошачьих.

Однако некоторые ученые считают, что в формировании домашней кошки приняли участие несколько близкородственных видов. Итак, домашняя кошка, согласно их версии, сразу получает в "ближайшие родственнички" сразу четыре вида диких кошек:

F. silvestris (кошка европейская дикая),

F. libyca (африканская дикая кошка),

а также виды F. chaus (камышовая кошка)

и F. оrnata (степная кошка).

И если два последних, обитающих в Восточной Азии, скорее всего, являются лишь родоначальниками нескольких местных пород, полученных при скрещивании этих "дикарей" с домашней кошкой, то два первых всерьез претендуют на почетный титул "кошачьего предка № 1".

Кошка — символ богини Баст и бога Солнца

Итак, если считать, что предком была все-таки F. libyca, приходится признать, что кошка впервые познакомилась с человекам в африканских прибрежных тростниковых зарослях. Случилось это, видимо, где-то в Южном Египте, на задворках будущего великого царства Древнего Мира. В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что именно в Древнем Египте этого зверька весьма уважали и почитали как священное животное, ибо она была символом богини ночи, плодовитости, охоты — богини Баст. И не только ее. В городе Гелиополе бога Солнца изображали наподобие кошки, глаза его сужались или расширялись в зависимости от местонахождения солнца, подобно зрачкам кошки.

Убийство кошки в Древнем Египте каралось жестокой смертной казнью

Но этого мало — в Древнем Египте кошка впервые была взята под защиту закона. Убийство ее считалось преступлением и каралось смертной казнью, чаще всего осужденного забивали камнями. Того, кто осмелился обидеть кошку, подвергали жестоким телесным наказаниям. Виновному, например, отсекали пальцы и даже руку. Не только убийство, но и естественная смерть этого животного была большим горем для владельца, и в знак траура он и члены его семьи сбривали брови. Кошек бальзамировали и с соответствующими почестями хоронили на специальных кладбищах или в гробницах. В древних египетских храмах и захоронениях найдено множество кошачьих мумий, а в гробницах фараонов их насчитываются тысячи. В Египте при раскопках обнаружили два кладбища, где было захоронено свыше 400 тыс. искусно изготовленных мумий кошек. Кстати, именно изучение мумий и показало, что в Египте была одомашнена та самая дикая африканская кошка, Felis lybica.

Одомашнивание кошки произошло всё же на Ближнем Востоке

Древние египтяне использовали кошку не только для ловли крыс и мышей, но и специально дрессировали ее для охоты на пернатых. На одном из настенных рисунков древнеегипетского захоронения изображен охотник с кошкой в засаде, а также момент нападения кошки на птицу. Кроме того, кошки помогали жителям этой богатой змеями страны уничтожать смертоносных рептилий, и тем самым спасли от смерти в результате укуса змеи уж точно не одну сотню человек.

Однако часть ученых считает, что все было немножко иначе. Согласно их версии, одомашнивание кошки произошло на Ближнем Востоке, где зародились и располагались древнейшие человеческие цивилизации. Древнейшее археологическое свидетельство одомашнивания кошки было обнаружено на Кипре, где в ходе археологических раскопок было найдено совместное захоронение человека и кошки, которое датируется 7500 годом до н. э. (возраст египетских "кошачьих мумий" не превышает 2000-1900 лет до н. э.).

Также было установлено, что остров Кипр в то время заселили выходцы из районов современных Анатолии (Турция) и Сирии. Видимо, они-то и привезли туда своих пушистых и мурлыкающих любимцев. Более того, недавно было установлено, что в Древний Египет домашняя кошка попала вслед за распространением земледелия также, как и на Кипр, из Плодородного Полумесяца (Анатолии).

Согласно этой версии, "предком №1" следует считать все-таки дикую европейскую кошку, то есть Felis silvestris. Но как же тогда быть с тем установленным ранее фактом, что кошки египтян относились совсем к другому виду? Получается, что на протяжении своей истории человек последовательно приручал представителей разных видов кошек?

Скорее всего, никого противоречия здесь нет, говорят генетики. По результатам последних молекулярных исследований, Felis silvestris и Felis lybica, скорее всего, являются не двумя самостоятельными видами, а двумя подвидами одного вида Felis silvestris. А это значит, что они могли свободно скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство.

Видимо, так оно и было. Привезенные кошки охотно вступали в браки с их дикими родичами, и в результате сформировалась хорошо известная нам домашняя "мурка", чьи потомки со временем и породили все существующие ныне породы кошек.

Моду на то, что бы держать кошек дома, ввели именно египтяне

Тем не менее, хоть домашняя кошка и была привезена в Египет из Азии, то уж моду на то, что бы держать кошек дома, ввели именно египтяне. Именно из этой страны домашние кошки попали в Грецию, Рим и другие страны Средиземноморья. Кстати, следует заметить, что там в это время уже были свои одомашненные "мышеловы". В Древней Греции амбары сторожили прирученные хорьки и ласки, а также совы-сипухи, в Древнем Риме в этом качестве были весьма популярны генетты (близкие родственники мангустов). Однако кошка без проблем вытеснила этих сторожей из амбаров и сердец их хозяев. Но как ей это удалось?

С какой целью человек стал одомашнивать кошек?

Здесь нужно попытаться ответить на простой вопрос, — с какой целью человек стал одомашнивать этого красивого, но временами весьма опасного хищника? Только ли для того, что бы тот гонял мышей и крыс из амбара? Навряд ли. Те же хорьки и ласки справляются с этой задачей куда более эффективно, хотя бы потому, что если мышь убежит в нору, то они не ждут ее, как кошка, а лезут внутрь за добычей. Также наевшиеся хорьки могут убивать грызунов просто ради развлечения, а кошка редко охотится, когда она сыта.

По всей видимости, человек, приручая кошку, мечтал еще и о друге. Ведь хорьки, ласки, совы и генетты — существа одиночные, они не испытывают потребности в постоянном общении, и, следовательно, человек никак не мог стать им компаньоном. Кошка — другое дело, общение с себе подобными ей необходимо (рассказы о том, что кошки — индивидуалисты не совсем соответствуют действительности, они часто образуют временные стаи).

Так что, когда дикая кошка увидела, что это нескладное и чудное существо хочет общаться, то не могла устоять от соблазнительного предложения, в результате чего человек был "приручен" ей раз и навсегда (обратите внимание, кошка является единственным животным, кому это удалось). Об этом говорит и тот факт, что большинство кошек способны выживать в условиях нахождения вне человеческого жилья, пополняя ряды вторично одичавших кошек, так как в условиях бродячей жизни они обычно быстро повторно дичают.

Следует также отметить, что, несмотря на многовековую историю взаимоотношений кошки с человеком, она чрезвычайно мало изменилась в отличие от собаки, лошади и других спутников человека. По внешнему виду домашняя кошка удивительно похожа на своих предков. Можно заметить лишь некоторые изменения в строении уха, более выраженную выпуклость височных костей, укороченную мордочку и вариации в окраске.

И, кроме того, кошка сохранила свой гордый нрав и независимый образ жизни. Так что следует согласиться с мнением многих исследователей, что современную домашнюю кошку, за исключением некоторых декоративных пород, нельзя считать в полном смысле домашней, поскольку она сохраняет в неизменном виде привычки и поведение своих диких сородичей, лишь приспособив их к новым условиям жизни в доме. И признать тот факт, что это мы скорее нужны кошке, чем она нам. Хотя это, может быть и не совсем верно — нам без нее было бы не так уютно и радостно жить на этой планете.

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