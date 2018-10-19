Кошачий "массаж": почему коты топчут хозяев

Замечали ли вы когда-нибудь у своего кота привычку перебирать лапками? Ученые провели множество экспериментов и наблюдений и выдвинули основные причины такого поведения.

Научное объяснение

Инстинкт из детства

Когда рождается у кошки много котят, ее молока может не хватать. Тогда малыши надавливают лапами на живот маме, чтобы напиться. Так что вполне вероятно, что это привычка из детства. Как у человека спать в позе эмбриона (да и у кошек тоже).

Любовь к хозяину

Если животное рано отняли от матери, то такое поведение часто наблюдается по отношению к хозяину. Этот знак говорит о близости между человеком и четвероногом питомце. Также часто кошка может перебирать лапками плед, одеяло и мурчать.

Генетическая память

Кошки уже давно являются одомашненными животными, но инстинкты всё еще сохранились с древних времен, когда им необходимо было выживать в дикой природе и самим обустраивать свое жилище. С помощью топтания они принимали траву и делали свое спальное место удобнее. Возможно, кошка топчется, чтобы поудобнее лечь и отдохнуть.

Кошка топчется лапками

Обозначение территории

Зоологи обращают внимание на то, что на подушечках лап у котов находятся потовые железы. Из них выделяется пот с уникальным запахом, который не в состоянии учуять человек. Но кошки прекрасно чувствуют сигналы друг друга. Так что, это может быть неким способом "пометить территорию".

Хорошее настроение

Коты отлично чувствуют эмоциональное состояние, в том числе и настроение своего хозяина. Если близкий для кошки человек расстроен, она может начать ему делать такой массаж, который вызывает у нее выброс эндорфинов. Кошка получает удовольствие сама и поддерживает своего хозяина в сложную минуту.

Брачный период

Порой перебирание лапками может быть знаком, что у вашей кошки начался брачный период, который заставляет питомцев вести себя совсем иначе. А если рядом нет потенциального партнера, кошка начинает отвлекаться на хозяина. В таких ситуациях нужно переждать, пока кошка не успокоится, или подыскать ей вторую половинку.

Кошки топчутся передними лапами

Как реагировать?

Очень важно правильно вести себя с кошкой. Ведь такой жест в любом случае является проявлением чувств кошки, и точно не негативных. И даже если вам не нравится, когда кошка начинает топтаться на вас, проявите немного терпения.

Не стоит ругаться, кричать на котика, резко и грубо прогонять его. Он пришел к вам с любовью, часто даже заботой, желанием поделиться с вами своими чувствами. Если топтание вызывает дискомфорт из-за того, что питомец выпускает когти, то аккуратно состригите их.

Некоторые владельцы отмечают, что полезно каждый раз трогать кота за лапку, если он выпускает когти. Со временем некоторые коты понимаю в чем дело и перестают так делать. Если вы очень заняты и нет времени на питомца, то погладьте его и нежно переложите в другое место. Так ваш друг точно не обидится на вас, а это вполне возможно: коты очень хорошо запоминают всё плохое и хорошее, что сделал им человек, и в любое время могут это припомнить.

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