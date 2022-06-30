Депутат Госдумы Белоусов опроверг слухи об отъезде из России

Обвиняемый в получении крупной взятки депутат Госдумы Вадим Белоусов не покидал пределы России, и не является на судебные заседания из-за болезни. Об этом newizv. ru рассказал сам Белоусов.

"Я нахожусь в Москве в суд не хожу, потому что есть причины: проблемы со здоровьем", — цитирует его издание.

Московский городской суд трижды откладывал прения сторон по уголовному делу в отношении депутата и его тёщи Маргариты Бутаковой, которая также проходит обвиняемой. В инстанции сообщили, что заседания откладываются в связи с болезнью обвиняемых.

В настоящее время Белоусов возглавляет отделение "Справедливой России" в Удмуртии, партия выдвинула его кандидатуру на пост главы региона.

Депутат обвиняется в получении взятки в размере 3 млрд рублей за покровительство во время исполнения дорожных контрактов в Челябинской области. Как полагает следствие, Бутакова выступала посредником в передаче денег. Обвинение запросило для Белоусова 14 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.