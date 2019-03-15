Следственный комитет России просит суд арестовать депутата Вадима Белоусова

Следственный комитет России направил ходатайство в Ленинский суд Екатеринбурга с просьбой арестовать депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова за получение взятки в размере 3,5 миллиардов рублей.
Адвокат депутата Игорь Трунов рассказал, что его подзащитного обвиняют в получении взятки на сумму около 3,5 миллиардов рублей. По словам адвоката, Белоусов не признает свою вину.
"Вадим Белоусов явился на допрос в Ленинский суд Екатеринбурга. Из здания суда его не выпустили — взяли под стражу. На данный момент суд взял перерыв в связи с тем, что прокуратура согласовывает обвинения против Белоусова с вышестоящим руководством", — сообщил Трунов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как подмосковный депутат попался на взятке в 2,5 миллиона долларов. Народный избранник и его сообщник, по версии следствия, предложили местному предпринимателю взятку в размере двух с половиной миллиона долларов. Злоумышленники пообещали помочь бизнесмену получить здание в центре Москвы.
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