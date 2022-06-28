Военкор рассказала о когнитивном диссонансе у пленных ВСУшников

Попадание в плен — событие, само по себе травмирующее психику солдата. А в случае с бойцами ВСУ — травмирующее вдвойне, потому как к понятному страху за собственное будущее присоединяется еще и резкий "разрыв шаблонов", ведь оказывается, что реальная жизнь бесконечно далека от того, что им годами внушали пропагандисты на Украине и собственные отцы-командиры.

Об этом в эфире канала "Соловьев LIVE" рассказала военкор Надана Фридрихсон.

По ее словам, украинских солдат удивляет гуманное отношение к ним и российских военных, и — что вообще не укладывается в головы ВСУшников — бойцов сил Донбасса.

"Пленные становятся жертвами когнитивного диссонанса. Их шокирует не только несоответствие реальности с рассказами, которые они слышали "от своих", но разница между тем, что происходит с ними, и тем, какое отношение в их подразделениях к пленным "русским". Ведь даже те, кто сами не участвовали в зверствах над ними, видели, как их товарищи и ребята из нацбатов издевались над пленными. И считали это нормой, даже не предполагая, что бывает по-иному. И теперь к ним медленно приходит осознание, каким же зверьем они стали и за какие идеалы сражаются", — говорит Фридрихсон.

Военкор отметила, что "озарение" приходит не ко всем попавшим в плен украинцам:

"Порядка половины сдавшихся — убежденные русофобы и нацисты, искренне ненавидящие Россию и русских, которых считают виновниками всех бед. И когнитивный диссонанс их не вылечит от майданной пропаганды. А вот другая половина пребывает в тихом шоке".