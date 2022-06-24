Собчак пожаловалась на угрозы: "Приставили к виску пистолет"

Ксения Собчак ответила на обвинения в ангажированности. Журналистка объяснила, что ей мешают работать несправедливые законы Российской Федерации.

Собчак заверила, что у неё в редакции сотрудники работают без цензуры и методичек. При этом нормальная деятельность журналистов, по словам Ксении, затруднена.

"Есть угрозы, постоянное давление и несправедливые законы Российской Федерации, которыe не дают нам работать под страхом уголовки", — объяснила звезда ТВ и интернета.

Собчак обвинила в цинизме "г****** из апешечки", которые упрекают её в ангажированности.

"То есть буквально в начале приставили к виску пистолет, а потом — что-то он тихий, наверное нас поддерживает", — с сарказмом ответила Ксения Анатольевна.

В своём выпуске "Осторожно, новости" на YouTube Собчак рассказала, как в Telegram распространяют идеи, например о том, что Максим Галкин — предатель Родины. Журналистка объяснила, что блогерам платят за то, чтобы они транслировали нужные смыслы, которые потом обсуждаются в телевизионных шоу.

Ранее Собчак пристыдила Сергея Шнурова за травлю Александра Невзорова*.

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