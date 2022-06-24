Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: случаи отказа от участия в боях становятся массовыми в ВСУ
Политолог Светов о седьмом пакете санкций против РФ: "Остановиться не могут"
Прилепин о Генштабе ВСУ: “Однажды сводка начнётся с прогноза погоды в Канаде"
Спецназовцы ДНР достали из реки рядом с "Азовсталью" утонувший БТР ВСУ
На Ставрополье летом стали чаще пропадать люди
Стремоусов: убийство сотрудника ВГА Савлученко в Херсоне — прямая угроза властям
Будапешт призывает ЕС прекратить вводить санкции против России
В Новосибирске у 18-летней девушки нашли килограмм героина
Пленный ВСУ о трудностях с использованием ПТРК Javelin: почесались и разошлись

Артемий Лебедев про Литву: "Мал клоп, да вонюч"

Общество

Откровенно русофобское поведение Литвы и её желание "укусить большого соседа" при любом удобном и не очень случае возмутило российского дизайнера Артемия Лебедева.

Артемий Лебедев про Литву: "Мал клоп, да вонюч"

Отвечая на вопрос о его оценке литовской блокады Калининграда в рамках своей авторской рубрики "Бесит" (стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"), Лебедев заявил:

"Меня бесит то, как сегодня себя ведёт Литва. Есть такая поговорка: "Мал клоп, да вонюч" — это идеальная поговорка, которая описывает поведение Литвы”.

Дизайнер, правда, посчитал нужным пояснить: граждане прибалтийской страны "тут ни при чём", вся "вонь" идёт от властей — "жалких марионеток, живущих на подсосе у американцев, а потому не могущих ничего делать, кроме как подчиняться приказам любой степени идиотизма”.

Что же касаемо конкретно блокады Калининграда, что Лебедев, в свойственной ему манере, оценил её так:

"Литва решила залупнуться на ровном месте”, — заодно напомнив, что ещё 20 лет назад было подписано соглашение о ЖД-сообщении между Россией и её анклавом, которое Литва теперь нарушила.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Силовые структуры
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Последние материалы
На Ставрополье летом стали чаще пропадать люди
Польза бессмертника песчаного для печени и желчного пузыря
Раскрываем секреты: чем полезна хурма
Стремоусов: убийство сотрудника ВГА Савлученко в Херсоне — прямая угроза властям
Справляемся с запором народными средствами
Будапешт призывает ЕС прекратить вводить санкции против России
В Новосибирске у 18-летней девушки нашли килограмм героина
Пленный ВСУ о трудностях с использованием ПТРК Javelin: почесались и разошлись
Политолог: когда рассыплется ЕС, России придётся заниматься этими территориями
Боевики ВСУ оставляют смертоносные сюрпризы, отступая из Золото-Горского котла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников