Артемий Лебедев про Литву: "Мал клоп, да вонюч"

Откровенно русофобское поведение Литвы и её желание "укусить большого соседа" при любом удобном и не очень случае возмутило российского дизайнера Артемия Лебедева.

Отвечая на вопрос о его оценке литовской блокады Калининграда в рамках своей авторской рубрики "Бесит" (стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу"), Лебедев заявил:

"Меня бесит то, как сегодня себя ведёт Литва. Есть такая поговорка: "Мал клоп, да вонюч" — это идеальная поговорка, которая описывает поведение Литвы”.

Дизайнер, правда, посчитал нужным пояснить: граждане прибалтийской страны "тут ни при чём", вся "вонь" идёт от властей — "жалких марионеток, живущих на подсосе у американцев, а потому не могущих ничего делать, кроме как подчиняться приказам любой степени идиотизма”.

Что же касаемо конкретно блокады Калининграда, что Лебедев, в свойственной ему манере, оценил её так:

"Литва решила залупнуться на ровном месте”, — заодно напомнив, что ещё 20 лет назад было подписано соглашение о ЖД-сообщении между Россией и её анклавом, которое Литва теперь нарушила.