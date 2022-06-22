Шнуров записал клип с критикой русофобии Невзорова*

Популярный российский рок-музыкант, киноактер, художник, лидер групп "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал клип, в котором высмеял близкого друга губернатора Александра Беглова журналиста-русофоба Александра Невзорова*, покинувшего родную страну после начала специальной военной операции.

Музыкальная композиция получила название "Не Зорро". В ней Шнуров высмеивает образ Невзорова*, в котором он пытается предстать перед своей аудиторией.

"Паспортов хоть сто имей всем на это ровно, но глист втирал мне, что он змей, типо хладнокровно. Родина, сказал он, — звук, главное идеи", — иронизирует Шнуров.

Лидер рок-группировки "Ленинград" задается вопросом, что случилось с Невзоровым* и куда делся его вольный норов, намекая на пропагандистские интервью украинской прессе, которых с каждым днем становится все больше.

"Что случилось могиканин? Где твой вольный норов? Вышел как из почки камень господин Невзоров*. Как из жопы вылез глист и полез в другую", — смеется над журналистом Шнуров.

Шнуров подчеркивает в припеве, что Невзорову* не удастся уйти от позора, которым он себя покрыл, критикуя действия российских военных в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

"Оказалось скоро, он совсем не Зорро. Не ускачет от позора гражданин "на Г" Невзоров*", — поет Шнуров.

Музыкант иронично подметил, что Невзоров* мог быт стать "хоть папуасом за безвизовый режим" и напомнил о старой дружбе между журналистом-русофобом и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

"Друг Беглова самый лучший, петербургский чингачгук. Нужно убежать из рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да. Усмехаясь он не ропщет, нету темы, где он слаб. Был бы наш режим попроще — взяли бы в Камеди Клаб", — Шнуров заострил отдельное внимание на том, что Невзоров* "держит украинцев за лохов", как и много лет держал россиян.

"Без особенных затрат он к любому бы залез. Укром стать хотел пират, чисто шкурный интерес. Вот не нужно только охов, мол остер он как кинжал. Он хохлов держал за лохов, как и нас за них держал", — спел Шнуров.

Таким образом лидер рок-группы "Ленинград" отреагировал на ежедневное появление новостей, связанных с Невзоровым*, покинувшим страну. Музыкант ясно дал понять беглому журналисту-русофобу, что ему далеко до "Зорро" — образа героя, которого так старательно он строит из себя.

Напомним, СМИ неоднократно писали о близкой дружбе между Невзоровым* и губернатором его родного города (Санкт-Петербург) Александром Бегловым. Журналист оказывал будущему градоначальнику помощь с проведением предвыборной кампании, однако даже такие близкие связи не спасли имущество Невзоров* от ареста в рамках уголовного дела.

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