Случай заболевания сибирской язвой зарегистрирован в Ставропольском крае

На Ставрополье, у жительницы Изобильненского округа станицы Рождественской, специалисты зафиксировали опасное заболевание - сибирскую язву. Об этом проинформировал губернатор края Владимир Владимиров.

Как пишет newstracker.ru, пациентку, находящуюся под наблюдением медиков, изолировали от окружающих. Владимиров подчеркнул, что жизни заболевшей ничего не угрожает.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", — отметил губернатор.

Сейчас специалисты проводят тщательную дезинфекцию дома, в котором проживает заболевшая. Теперь перед ними стоит задача выяснить, откуда и каким образом могло произойти заражение.

Жителям Ставрополья посоветовали внимательнее относиться к гигиене и чаще мыть руки с мылом.

Сибирская язва способна поражать и людей, и животных. Это опасное заболевание может иметь разные формы — лёгочную, кожную, кишечную, сибиреязвенный менингит. Наибольший процент летальных исходов у лёгочной разновидности сибирской язвы, при которой смертность достигает 90-95%, даже если пациенту оказывается необходимое лечение. У кожной разновидности смертность намного ниже — 10-20%, если пациент не обратился к врачам.