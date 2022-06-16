В России повысились риски распространения чумы, заявили в Роспотребнадзоре.
В регионы уже разосланы надлежащие рекомендации о подготовке проверок, их сроках, завозе лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Документ за подписью главы ведомства Анны Поповой уже обнародован на портале правовой информации.
Массовых заражений на территории РФ можно избежать, своевременно выставив надёжные санитарные заслоны, а также организовав информирование жителей о мерах профилактики чумы.
Стоит добавить, что от чумы разработана вакцина, и её могут вводить по эпидемиологическим показаниям. Впрочем, не так давно риски распространения холеры тоже серьёзно повысились.
На сегодняшний день есть сведения о 45 природных очагах чумы. К счастью, пока ни в одном из них с 2017 года вспышек не было. Однако, инфекция была зафиксирована в Китае, Монголии и США. При этом, чума опасна и без принятия мер убивает до половины заразившихся.
По данным Роспотребнадзора, в зоне риска находятся жители областей:
Властям этих регионов, принимающих наибольшее количество беженцев с Украины, рекомендуют проявлять особую бдительность, проводить медобследования населения и регулярно брать пробы воды.
На самом деле, наличие природных объектов — не повод забывать, что 46 биолабораторий на Украине на протяжении 20 лет финансировались США.
В заявлении Пентагона, например, говорится, что шла работа над укреплением биологической безопасности. Осуществлялся якобы "контроль за болезнями людей и животных", а совместные программы были сосредоточены на "укреплении мер безопасности в сфере здравоохранения и сельского хозяйства".
При этом, информация о том, что на территории Украины велась работа с опасными патогенами: возбудителями чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, остается без резонанса.
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