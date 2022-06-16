Роспотребнадзор предупредил о возможном распространении чумы

В России повысились риски распространения чумы, заявили в Роспотребнадзоре.

В регионы уже разосланы надлежащие рекомендации о подготовке проверок, их сроках, завозе лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Документ за подписью главы ведомства Анны Поповой уже обнародован на портале правовой информации.

Причиной вспышек могут быть природные очаги чумы на территории страны и их активация, поэтому усилены меры безопасности.

Также чума может появиться "из неблагополучных в эпидемическом отношении стран".

Массовых заражений на территории РФ можно избежать, своевременно выставив надёжные санитарные заслоны, а также организовав информирование жителей о мерах профилактики чумы.

Стоит добавить, что от чумы разработана вакцина, и её могут вводить по эпидемиологическим показаниям. Впрочем, не так давно риски распространения холеры тоже серьёзно повысились.

На сегодняшний день есть сведения о 45 природных очагах чумы. К счастью, пока ни в одном из них с 2017 года вспышек не было. Однако, инфекция была зафиксирована в Китае, Монголии и США. При этом, чума опасна и без принятия мер убивает до половины заразившихся.

По данным Роспотребнадзора, в зоне риска находятся жители областей:

Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской. Краснодарского края, Крыма, Севастополя.

Властям этих регионов, принимающих наибольшее количество беженцев с Украины, рекомендуют проявлять особую бдительность, проводить медобследования населения и регулярно брать пробы воды.

На самом деле, наличие природных объектов — не повод забывать, что 46 биолабораторий на Украине на протяжении 20 лет финансировались США.

В заявлении Пентагона, например, говорится, что шла работа над укреплением биологической безопасности. Осуществлялся якобы "контроль за болезнями людей и животных", а совместные программы были сосредоточены на "укреплении мер безопасности в сфере здравоохранения и сельского хозяйства".

При этом, информация о том, что на территории Украины велась работа с опасными патогенами: возбудителями чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, остается без резонанса.