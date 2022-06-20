Депутат Кирьянов: автоматическое списание долгов разгрузит судебных приставов

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал Pravda.Ru предоставление судебным приставам полномочий взыскивать долги в автоматическом режиме.

"Нет никаких изменений, связанных с какой-то коренной сменой парадигмы. Просто мы знаем о том, что существует большая нагрузка на судебных приставов. И те дела, которые висят на каждом исполнителе, очень часто оказываются нереализованными именно в силу физической невозможности всё успеть и всё сделать правильно", — заявил Кирьянов.

По словам депутата, автоматические решения, которые делаются в рамках компьютерной системы, призваны разгрузить приставов, чтобы исполнение было быстрее.

При этом граждане РФ никак не пострадают после этой инициативы, убеждён собеседник издания.

"Я не вижу, как пострадают россияне, у которых снимаются деньги в автоматическом режиме. Ведь это не какие-то новые и дополнительные деньги. Это те средства, которые признаны необходимыми к снятию", — подчеркнул Кирьянов.

Ранее стало известно, что заведение и прекращение исполнительного производства в отношении российских должников, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме.