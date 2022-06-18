Дочь президента США Эшли Байден призналась, что "принимала ванны с папой"

В США обнародовали дневники дочери Джо Байдена Эшли, где женщина делает несколько откровенных признаний. Там она рассказывает, что "принимала ванны с папой".

Как сообщают американские СМИ, ранее дневниками владела её тётя из Флориды, решившая продать откровения дочери президента за $40 тысяч консервативному медиа-ресурсу Project Veritas. Агенты ФБР уже ведут уголовное дело в отношении журналистов издания.

"Я всегда была повернута на пацанах. Гипер-озабочена с юных лет. Помню, принимала ванны с папой, что, наверно, нехорошо", — гласит запись Эшли Байден от 30 января 2019 года.

Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы в американских медиа. Репортаж телеканала Fox News вышел с заголовком: "Худший отец всех времён".

"Джо Байден не должен быть во главе этой страны. Его поведение как отца поистине ужасно", — заверил журналист канала Такер Карлсон.

Корреспондент отметил, что после обнародования постыдной правды Байден обязан уйти со своего поста.