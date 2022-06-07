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Обвинение военных РФ в сексуальных преступлениях уже излюбленный приём Киева

Общество

Украинский омбудсмен Людмила Денисова врала всему миру о якобы совершаемых солдатами ВС РФ сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей в зоне СВО.

Обвинение военных РФ в сексуальных преступлениях уже излюбленный приём Киева

Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности дипломат пояснил, что за этими утверждениями Киева нет никакой доказательной базы, пишет ТАСС.

"Лучше других это на днях доказала не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова. Она, что называется, перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей… Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей", — подчеркнул российский представитель.

Небензя отметил, что участники заседания Совбеза ООН по Украине не смогли привести доказательств выдвигаемых обвинений о причастности военных ВС РФ к сексуальному насилию.

"Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала специальной военной операции на Украине стало излюбленным приёмом киевского режима и наших западных коллег", — подытожил дипломат.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
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