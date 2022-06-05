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Автор Дмитрий Плотников

Власть Польши сменят, если она не провернёт аферу с Западной Украиной

Общество

Партия "Право и справедливость" в Польше правит уже более десяти лет.

Власть Польши сменят, если она не провернёт аферу с Западной Украиной

Об этом сообщил эксперт Алексей Кочетков и подчеркнул, что под её контролем находится Сейм, Сенат, а президентский пост "кочует" от одного представителя партии к другому.

"Владимир Зеленский анонсировал проект, который приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права, кроме права голосовать", — заявил Кочетков, добавив, что "Право и справедливость" побеждает на выборах постоянно.

По его словам, у партии хорошие позиции везде, кроме крупных городов, но во всех партиях Польши всегда есть "украинский" и "русский" консенсус. Плюс все партии в стране антироссийски настроены и поддерживают Киев во всём. И абсолютно не важно, кто победит на польских выборах, уверен аналитик.

"Все они будут стремиться реализовывать польские амбиции в той или иной форме. "Право и справедливость" это делает более резко, потому что это более ярко выраженные националисты. Либералы будут это делать с оглядкой на Евросоюз, — подчеркивает Кочетков и сообщает, что Варшава подумывает о плавной подготовке к аннексии Львова и других регионов Западной Украины.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир зеленский
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