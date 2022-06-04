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Автор Елена Былкина

Леонид Агутин признался, что переходит на подножный корм

Общество

Леонид Агутин предстал перед поклонниками в образе сурового деревенского мужика. Певец отрастил бороду и заявил, что переходит на подножный корм.

Леонид Агутин признался, что переходит на подножный корм

Леонид Агутин отошёл от привычного россиянам эстрадного образа. Артист приобрёл брутальный вид и отправился добывать себе пищу на природу.

"Переходим на подножный корм. Вернее, подводный. Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаивает", — подписал певец снимки в компании друзей.

Агутин ранее опроверг заявление о том, что они с Анжеликой Варум переехали жить в США. Исполнитель хита "На серебряной луне" объяснил, что отрицательно относится к спецоперации на Украине. На своём концерте от выразил уверенность в том, что время "всё расставит по своим местам".

Ранее Валерий Меладзе признался, что шоу-бизнес его больше не прельщает. Певец решил заниматься очисткой воды, вспомнив свою первую специальность.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы леонид агутин анжелика варум валерий меладзе
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