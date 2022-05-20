Меладзе стал работать по первой специальности: "Я потерял интерес к шоу-бизнесу"

Валерий Меладзе признался, что шоу-бизнес его больше не прельщает. Певец решил заниматься очисткой воды.

Артист, который навлёк на себя гнев патриотов из-за высказываний про спецоперацию на Украине, признался, что для него перестали иметь значение количество ротаций на радиостанциях и участие в съёмках на телеканалах.

56-летний певец решил вернуться к своей прежней профессии.

"После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление", — рассказал артист в своём микроблоге.

Артист отметил, что музыка остаётся его любимым делом, однако сейчас все его мысли сосредоточены на науке.

"Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт… Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", — объяснил Валерий Шотаевич.

В этом году перед 8 марта праздничный концерт с участием Валерия Меладзе отменили.