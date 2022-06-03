Лукашенко пожалел посаженную в Белоруссии россиянку: "Жалко девочку"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может передать Софью Сапегу в российскую тюрьму.

Возлюбленная экс-руководителя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам тюремного заключения по уголовным делам о разжигании социальной вражды и незаконных действиях с персональными данными. Её обвиняли также в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава Белоруссии неожиданно смягчился и решил передать гражданку России для отсидки на родину.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать… Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для неё наука большая", — сказал Лукашенко.

Ранее Ксению Собчак возмутил приговор Сапеге. Журналистка уверена, что Россия должна была спасти российскую гражданку из тюрьмы в Белоруссии.

"А бросаем своих или не бросаем своих?" — задалась вопросом Собчак.