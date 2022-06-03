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Автор Елена Федорова

Транспорт в Подмосковье полностью перешёл на безналичную оплату

Общество

Власти Московской области полностью переводят транспорт на безналичную оплату. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, в чём заключаются плюсы такого решения.

Транспорт в Подмосковье полностью перешёл на безналичную оплату

Об этом сообщают "Вести Подмосковья", отмечая, что в четверг, 2 июня, депутаты одобрили закон о безналичном расчёте в общественном транспорте.

"Водитель автобуса — не кассир. Он отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность — перевозить жителей. Помимо того, закон обеспечит финансовую прозрачность перевозок", — объяснил Брынцалов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с начала апреля стартовала транспортная реформа. Безналичная оплата стала одной из проблем. Об этом заявил депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев. По его словам, наибольшее количество обращений граждан связано именно с проблемами при оплате проезда.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы транспорт московская область
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