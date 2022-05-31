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Автор Елена Федорова

Приморский фермер, выигравший грант, похвастался современным коровников

Общество

Приморский фермер Ашот Амбарцумян рассказал, каких показателей ему удалось достичь благодаря государственному гранту "Семейная ферма", выигранному два года назад, об этом пишет zr.media.

Приморский фермер, выигравший грант, похвастался современным коровников

На полученные деньги фермер успел построить современный коровник с доильным залом и купил новое оборудование. Он отдал предпочтение отечественному производству из-за более приятной цены.

Также Амбарцумян увеличил размер стада до 120 голов.

Фермер выразил благодарность государству за предоставленную поддержку. Благодаря гранту он смог существенно повысить производительность. Сейчас он сдаёт 900 литров цельного молока в день.

Ранее фермер Василий Мельниченко объяснил нехватку специалистов в сельском хозяйстве. По его словам, российский агропромышленный сектор испытывает острый дефицит кадров. И это — результат недальновидной государственной политики. Сельские территории пустеют, люди уезжают в города, где жизнь попроще, а зарплаты — повыше.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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