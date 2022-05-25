Партию американской спермы перехватили В ППУ "Петухово" Курганской области

В пункте пропуска "Петухово" Курганской области предотвратили ввоз в Россию крупной партии бычьей спермы производства США и Канады.

У перевозчика возникли проблемы с документацией, а именно ветеринарным сертификатом.

"На российско-казахстанском участке границы на ППУ "Петухово" (444 км трассы Иртыш в Курганской области) была впервые пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан крупной партии подконтрольной продукции — 41,4 тысячи доз спермы крупного рогатого скота производства США и Канады", — объяснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Груз, который следовал в Нижний Новгород, не соответствовал законодательным нормам, поэтому возникли вопросы к ветеринарно-санитарному качеству партии. Груз отправился назад в Казахстан. Перевозчика наказали по ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Ранее в Грузии заговорили о дефиците подсолнечного масла из-за квот на экспорт из РФ.