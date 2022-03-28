Если Россия введёт квоты на экспорт подсолнечного масла, то Грузия, скорее всего, столкнётся с дефицитом этого продукта в магазинах, заявил президент национальной Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония.
По его словам, в случае назначения квот в грузинских супермаркетах начнётся ажиотаж, который приведёт к снижению количества доступного масла, передают "Вести Подмосковья".
Он также добавил, что с похожей ситуацией по некоторым группам товаров сейчас столкнулась РФ из-за санкций. Как подчеркнул Чкония, покупатели успевают разобрать продукты до того, как завозят новую партию.
Эксперт убеждён: Грузии придётся искать недостающее подсолнечное масло на других рынках в случаев введения квот.
При этом он считает, что суммарные затраты на экспорт продукта с альтернативных площадок могут значительно увеличиться из-за логистических сложностей.
"Если в магазинах будет дефицит масла, население станет испытывать дискомфорт", — заключил Чкония.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.