В Грузии заговорили о дефиците подсолнечного масла из-за квот на экспорт из РФ

Если Россия введёт квоты на экспорт подсолнечного масла, то Грузия, скорее всего, столкнётся с дефицитом этого продукта в магазинах, заявил президент национальной Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония.

По его словам, в случае назначения квот в грузинских супермаркетах начнётся ажиотаж, который приведёт к снижению количества доступного масла, передают "Вести Подмосковья".

Он также добавил, что с похожей ситуацией по некоторым группам товаров сейчас столкнулась РФ из-за санкций. Как подчеркнул Чкония, покупатели успевают разобрать продукты до того, как завозят новую партию.

Эксперт убеждён: Грузии придётся искать недостающее подсолнечное масло на других рынках в случаев введения квот.

При этом он считает, что суммарные затраты на экспорт продукта с альтернативных площадок могут значительно увеличиться из-за логистических сложностей.

"Если в магазинах будет дефицит масла, население станет испытывать дискомфорт", — заключил Чкония.