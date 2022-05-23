Тюменка выиграла на кассе в магазине 1 млн рублей

Жительница Тюмени Стелла Павлова купила лотерейный билет на кассе в обычном магазине и выиграла 1 млн рублей, об этом пишет nashgorod.ru.

"Когда начала стирать защитный слой, у меня затряслись руки. Продавец стояла рядом и переживала вместе со мной. Я сразу поняла, что приз составил целый миллион. Почувствовала такой прилив адреналина, хоть скорую вызывай", — рассказала она.

Отмечается, что тюменка на протяжении трёх лет покупала билеты, однако крупного выигрыша не было ни разу.

Ранее супруги из Московской области выиграли в лотерею более пяти миллионов рублей. Сначала пара хотела закрыть ипотеку и купить машину, но жизненные обстоятельства внесли коррективы. Весь выигрыш они решили потратить на приобретение однокомнатной квартиры в посёлке Нахабино для пожилых родителей мужа, которые до этого проживали в Луганской народной республике.