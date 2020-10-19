В Республике Башкортостан разыскивают победителя лотереи "Столото", который выиграл 130 миллионов рублей.

"Октябрь стал невероятно удачливым для жителей Республики Башкортостан. С начала месяца в регионе уже третий победитель становится обладателем суперприза государственных лотерей. В воскресенье, 18 октября, житель Уфы выиграл в 11 530-м тираже "Гослото "7 из 49" 132 370 192 рубля", — рассказали представители лотереи.