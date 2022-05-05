Супруги выиграли в лотерею и купили родителям из ЛНР квартиру в Подмосковье

Супруги из Московской области выиграли в лотерею более 5 миллионов рублей. Сначала пара хотела закрыть ипотеку и купить машину, но жизненные обстоятельства внесли коррективы.

Весь выигрыш они решили потратить на приобретение однокомнатной квартиры в посёлке Нахабино для пожилых родителей мужа, которые до этого проживали в Луганской народной республике, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Супруги признались, что на протяжении 10 лет пытались "поймать удачу за хвост", однако не строили больших планов. Мужчина продолжал работать на оборонном предприятии, а его жена — в сфере стоматологии. У них есть взрослые дети, которые живут самостоятельно.

Однажды пара проверила лотерейный билет и узнала о выигрыше крупной суммы. Как отметили супруги, благодаря полученным 5 миллионам их близкие родственники, прибывшие из ЛНР, живут в комфортном и безопасном месте.

"Приехали сюда недавно, больших трудностей не возникло, только было хлопотно", — рассказал победитель.