Борис Гребенщиков выбрал Англию: "Стены родные только в тюрьме помогают"

Борис Гребенщиков много лет живёт в Лондоне. Лидер группы "Аквариум" объяснил, почему решил отложить до лучших времён приезд в Россию.

Музыкант негативно отзывается о спецоперации на Украине.

"Пока такая ситуация в мире, "Аквариум" не вернется из академического отпуска", — объяснил Борис Гребенщиков.

68-летний певец признался, что работать в Великобритании ему значительно приятнее, чем в России.

"Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом", — рассказал исполнитель в YouTube-шоу Channel 9.

В конце мая Гребенщиков в Израиле встретился с Андреем Макаревичем, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Это фото мгновенно размножилось в Сети.

Ранее Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла".