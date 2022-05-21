Борис Гребенщиков много лет живёт в Лондоне. Лидер группы "Аквариум" объяснил, почему решил отложить до лучших времён приезд в Россию.
Музыкант негативно отзывается о спецоперации на Украине.
"Пока такая ситуация в мире, "Аквариум" не вернется из академического отпуска", — объяснил Борис Гребенщиков.
68-летний певец признался, что работать в Великобритании ему значительно приятнее, чем в России.
"Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают. Так, где бы я ни был — там мой дом", — рассказал исполнитель в YouTube-шоу Channel 9.
В конце мая Гребенщиков в Израиле встретился с Андреем Макаревичем, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Это фото мгновенно размножилось в Сети.
Ранее Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла".
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Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.