Колясников: Русских в Европе будут сортировать на "хороших" и "плохих"

Журналист Сергей Колясников сообщает, что русских в Европе будут сортировать на "хороших" и "плохих".

Уехавшие из страны из-за неприятия СВО, могут упростить там свою жизнь. На "Российской антивоенной конференции", которая пройдёт 21 мая в Вильнюсе, это будет одной из задач.

По словам журналиста, после начала спецоперации многие оппозиционеры были вынуждены выехать из России, опасаясь преследования. За рубежом они сталкиваются с дискриминацией из-за паспорта РФ. Эту проблему на заседании "антивоенного комитета" будут обсуждать активисты, политики и эксперты.

Ожидается, что там будет составлена "антивоенная декларация", подписант которой, "вручает" комитету право представлять его интересы, заявил Колясников. Один из организаторов уже рассказал, что подписавшие эту декларацию будут получать документ "хорошего русского", который бы облегчал получение виз, открывал бы доступ к сервисам, которые недоступны для россиян и облегчал бы проверки в банках.

"А форму черепа будут замерять до выдачи аусвайса "хорошего русского" или позже?", — интересуется журналист.