Небензя: Киев расплачивается с Западом за поставляемые вооружения своим зерном

Киев расплачивается с Западом за поставляемые вооружения своим зерном.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки украинского зерна? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран", — сообщает дипломат.

А тем временем, на дороге от Ниццы до границы Италии пробка из фур растянулась на 40 километров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на своих знакомых говорит, что в грузовиках везут продовольствие с Украины.

"Оно, по их убеждению, нужно в Европе, а не несчастным бойцам Вооружённых сил Украины, которых кинули и предали все. А теперь ещё и есть будет нечего", — сообщает она.

Ранее европолитики заявляли, что готовы помочь Украине опустошить её запасы.