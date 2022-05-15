Хакеры атаковали федеральные сайты в России

Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на федеральные сайты, сообщает atas.info. Различного рода ошибки фиксируются на ресурсах СМИ в Новосибирской, Омской, Оренбургской и других областях.

Агентство объяснило, что DDoS-атака предполагает намеренную перегрузку системы, в результате которой сайты перестают работать.

Отмечается, что специалисты холдинга 1MI столкнулись с аналогичной проблемой, и сейчас они пытаются сделать всё возможное, чтобы отразить совершённую атаку.

Ранее хакерское объединение, называющее себя Anonymous, объявило о начале "кибервойны" с Россией. Позже стало известно, что группировка атаковала сайты крупнейших российских агентств. Среди них оказались ТАСС, "Известия", Forbes, "Мел" и другие СМИ. На их страницах можно было увидеть призывы прекратить спецоперацию России в ЛДНР и на Украине.

Русские хакеры из группы Killnet призвали граждан РФ не опасаться и вывели из строя официальный портал Anonymous.