Хакеры Anonymous: "RuTube, вероятно, исчез навсегда"

Киберпреступники Anonymous заявили, что российский видеохостинг RuTube, скорее всего, не восстановится. Как подчеркнули представители группировки, её хакеры отвечают за взлом онлайн-платформы.

"RuTube, вероятно, исчез навсегда", — сказали члены Anonymous.

По их информации, хакеры нанесли удар по 75% баз данных и инфраструктуры ключевой версии RuTube. Также "заразили" 90% резервной копии, отметили кибермошенники.

Ранее представители RuTube сказали, что работают над восстановлением сайта. Как сообщили специалисты, исходный код и библиотека не пострадали.