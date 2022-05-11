Киберпреступники Anonymous заявили, что российский видеохостинг RuTube, скорее всего, не восстановится. Как подчеркнули представители группировки, её хакеры отвечают за взлом онлайн-платформы.
"RuTube, вероятно, исчез навсегда", — сказали члены Anonymous.
По их информации, хакеры нанесли удар по 75% баз данных и инфраструктуры ключевой версии RuTube. Также "заразили" 90% резервной копии, отметили кибермошенники.
Ранее представители RuTube сказали, что работают над восстановлением сайта. Как сообщили специалисты, исходный код и библиотека не пострадали.
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