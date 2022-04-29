Волочкова уверена, что сможет заменить Галкина

Балерина Анастасия Волочкова предложила свою кандидатуру Первому каналу вместо ухавшего за рубеж Максима Галкина.

Множатся слухи о том шоу "Сегодня вечером" вместо супруга Аллы Пугачёвой будет вести звезда балета Николай Цискаридзе. Известие воодушевило Волочкову. Она считает, что её нужно сделать соведущей телепередачи.

Она призналась, что уже позвонила на Первый канал, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Экс-прима Большого театра убеждена, что она отлично справится с ролью телеведущей.

"Назовите сейчас хотя бы пять балерин, которые танцуют сегодня в Большом театре. Да вы не назовете их, а нас с Николаем вспомните и назовете. Мы ведь с ним по одной лестнице ходим. Нас обоих незаконно уволили из Большого, сделав все неправильно. Короче, соведущей должна быть я!" — цитирует слова Волочковой "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что Максим Галкин лишился работы на Первом канале.