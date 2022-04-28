Максим Галкин лишился работы на Первом канале

Максиму Галкину нашли замену на Первом канале. Шоу "Сегодня вечером" скоро вернётся на экраны ТВ с другим телеведущим.

Максим Галкин, уехавший из страны после начала спецоперации на Украине, потерял не только рекламные контракты, но и ещё своё место телеведущего на Первом канале.

Супруга Аллы Пугачёвой на вакантной должности в скором времени заменят. Как сообщает "СтарХит", вечернее шоу скоро снова появится в сетке телевещания.

"Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова", — сообщает издание.

Сам шоумен объяснил, что выступать в России ему не позволят.

Ксения Собчак оценила заявления Галкина по ситуации на Украине и решила, что супруг Примадонны "сжигает мосты" для возвращения в Россию.