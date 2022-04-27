В России могут возродить "шарашки" для заключённых IT-специалистов

Замглавы ФСИН Александр Хабаров заявил, что осуждённых IT-специалистов нужно заставить работать во благо отечества. Идея отсылает к возрождению советских "шарашек".

Направить на службу родине предлагают тех, кто приговорён к исправительным работам. Он напомнил, что спутники и ракеты в нашей стране тоже конструировал заключённый Сергей Королёв.

Ксения Собчак оценила это предложение.

"Я еще подкину идею: айтишников можно специально сажать, чтобы не свалили никуда. Пусть себе сидят в тепле, уюте, под охраной и Русь-матушку поднимают", — поделилась своими соображениями журналистка.

Ранее директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин отметил, что Россия по некоторым направлениям IT-отрасли опережает западные страны.

"Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы. Мы лидеры во всём мире по этой тематике", — объяснил эксперт.