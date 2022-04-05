IT-специалист: Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в интервью Pravda.Ru прокомментировал ситуацию в российском IT-секторе на фоне беспрецедентных санкций Запада против нашей страны.

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"Есть направления, по которым мы серьёзно опережаем западные страны. Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы. Мы лидеры во всём мире по этой тематике", — сказал специалист.

В качестве примера лидера рынка эксперт привёл российскую компанию Postgres Professional. Также собеседник издания напомнил, что у РФ есть своя операционная система на основе ядра Linux.

"Но есть ситуации, в которых всё сложнее, и эти трудности связаны не с умением наших разработчиков. У нас очень серьёзный, я бы сказал, высший мировой уровень по умению разрабатывать софт. Скорее, проблема была в области финансирования этого процесса. Потому что серьёзные системы требуют огромного, катастрофически большого финансирования", — отметил Завалишин.

Он сравнил видеохостинги YouTube и Rutube. Российская онлайн-платформа уступает продукту Google по некоторым инструментам и нагрузочной способности из-за недостаточного финансирования, подчеркнул специалист.

Ранее политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале объяснил, почему властям РФ не стоит вводит запрет на YouTube. По мнению эксперта, из-за этого шага ухудшится качество жизни многих граждан нашей страны.