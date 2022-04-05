Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в интервью Pravda.Ru прокомментировал ситуацию в российском IT-секторе на фоне беспрецедентных санкций Запада против нашей страны.
"Есть направления, по которым мы серьёзно опережаем западные страны. Например, софт, который в России разрабатывается для банковской сферы. Мы лидеры во всём мире по этой тематике", — сказал специалист.
В качестве примера лидера рынка эксперт привёл российскую компанию Postgres Professional. Также собеседник издания напомнил, что у РФ есть своя операционная система на основе ядра Linux.
"Но есть ситуации, в которых всё сложнее, и эти трудности связаны не с умением наших разработчиков. У нас очень серьёзный, я бы сказал, высший мировой уровень по умению разрабатывать софт. Скорее, проблема была в области финансирования этого процесса. Потому что серьёзные системы требуют огромного, катастрофически большого финансирования", — отметил Завалишин.
Он сравнил видеохостинги YouTube и Rutube. Российская онлайн-платформа уступает продукту Google по некоторым инструментам и нагрузочной способности из-за недостаточного финансирования, подчеркнул специалист.
Ранее политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале объяснил, почему властям РФ не стоит вводит запрет на YouTube. По мнению эксперта, из-за этого шага ухудшится качество жизни многих граждан нашей страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.