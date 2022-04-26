Джамшут из "Наша Russia" оказался в приюте для бездомных

Известный актёр из шоу "Наша Russia" Валерий Магдьяш, который играл в дуэте с Михаилом Галустяном, оказался на дне жизни. Мужчина живёт в приюте для бездомных.

Все помнят молчаливого актёра, который играл в юмористической передаче выходца из Средней Азии Джамшута. В 2000-х у артиста была сумасшедшая популярность и хороший доход. Потом мужчина попал в беду. Деньги от продажи квартиры у него отняли, а самого избили так, что ему пришлось долго восстанавливать здоровье в больнице.

Актёр стал злоупотреблять спиртными напитками. Его сначала приютили знакомые, а после артиста поместили в приют для бездомных, расположенный в пригороде Пятигорска. Магдьяш взял себя в руки и прекратил пить.

В приюте по соседству с актёром проживают девять человек. Магдьяш ответственен за уборку и чистоту кухни.

"Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю все, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство", — сказал актёр.

Ранее Михаил Галустян напугал публику "оперативной съёмкой" с задержанием.