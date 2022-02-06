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Автор Елена Былкина

Галустян напугал публику "оперативной съёмкой" с задержанием: "Опера прервали"

Шоу-бизнес

Кадры, на которых полиция штурмует помещение и заламывает руки посетителям общественного заведения, появились в аккаунте Михаила Галустяна.

Галустян напугал публику "оперативной съёмкой" с задержанием: "Опера прервали"

В страничке в Instagram комика появились тревожные кадры. На них полицейские "накрывают" заведение общепита. Выглядит всё в высшей степени правдоподобно. С большим умением воспроизведены кадры оперативной съёмки. Люди с заломанными на полу руками, окрики силовиков — всё это создавало довольно убедительный антураж привычной новостной повестки.

"План был идеальным! Мы действовали только в интересах общественности! Я собрал всех и мы пришли на Маросейку 9/2", — подписал видео Галустян.

В итоге стало понятно, что шоумен создал вирусный рекламный ролик, рекламирующий "сочнейшие люля".

Подписчики комика оценили его дерзкий контент.

"Давно люлей не получал";

"Почему опер похож на губернатора?";

"Так себе реклама";

"И реклама и антиреклама", — писали фолловеры.

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Миша Галустян - Прием на службу в полицию. Сняли.Рф
Автор: Елена Былкина
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Галустян напугал публику "оперативной съёмкой" с задержанием: "Опера прервали"
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