Кадры, на которых полиция штурмует помещение и заламывает руки посетителям общественного заведения, появились в аккаунте Михаила Галустяна.
В страничке в Instagram комика появились тревожные кадры. На них полицейские "накрывают" заведение общепита. Выглядит всё в высшей степени правдоподобно. С большим умением воспроизведены кадры оперативной съёмки. Люди с заломанными на полу руками, окрики силовиков — всё это создавало довольно убедительный антураж привычной новостной повестки.
"План был идеальным! Мы действовали только в интересах общественности! Я собрал всех и мы пришли на Маросейку 9/2", — подписал видео Галустян.
В итоге стало понятно, что шоумен создал вирусный рекламный ролик, рекламирующий "сочнейшие люля".
Подписчики комика оценили его дерзкий контент.
"Давно люлей не получал";
"Почему опер похож на губернатора?";
"Так себе реклама";
"И реклама и антиреклама", — писали фолловеры.
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