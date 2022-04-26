В целях экономии средств в России могут отказаться от проведения избирательных кампаний и выборов в губернаторы.
Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на несколько информированных источников, ситуация на Украине может внести свои коррективы в избирательные правила.
"Ситуация в стране нестандартная из-за спецоперации и жестких санкций. Расходовать силы и средства на избирательную кампанию — а она на носу — нецелесообразно", — информирует СМИ.
Ранее политолог Дмитрий Журавлёв объяснил, почему губернаторы хотят отменить прямые выборы. По мнению эксперта, так как антироссийские санкции могут ударить по бюджету, губернаторы стараются укрепить свою позицию в регионе, боясь потерять должность.
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Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.