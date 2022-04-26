Прямые выборы губернаторов в РФ могут отменить из-за спецоперации и санкций

В целях экономии средств в России могут отказаться от проведения избирательных кампаний и выборов в губернаторы.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на несколько информированных источников, ситуация на Украине может внести свои коррективы в избирательные правила.

"Ситуация в стране нестандартная из-за спецоперации и жестких санкций. Расходовать силы и средства на избирательную кампанию — а она на носу — нецелесообразно", — информирует СМИ.

Ранее политолог Дмитрий Журавлёв объяснил, почему губернаторы хотят отменить прямые выборы. По мнению эксперта, так как антироссийские санкции могут ударить по бюджету, губернаторы стараются укрепить свою позицию в регионе, боясь потерять должность.