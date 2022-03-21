Политолог объяснил, почему губернаторы хотят отменить прямые выборы

Сразу несколько глав регионов обратились с предложением к федеральным властям отменить прямые выборы губернаторов. Причиной названы санкции против России, которые могут ударить по бюджету. Таким образом губернаторы стараются укрепить свою позицию в регионе, боясь потерять должность, считает политолог Дмитрий Журавлёв.

По его словам, мечта губернатора, когда выбирает его не народ, а региональные депутаты. Так главе региона спокойнее за своё будущее, он понимает, что может остаться на посту столько, сколько ему нужно. Такой способ минимизирует политические риски, о чём мечтают и президенты и премьеры, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что губернаторы также беспокоятся о снижении рейтингов из-за отсутствия продуктов в магазинах, роста цен и безработицы. Ведь если будут с этим проблемы, то они заметно ударят по рейтингу.

Однако россияне, по мнению аналитика, спокойно перенесут отмену прямых выборов, так как в сложной экономической ситуации, как сейчас, многих граждан внутренние политические изменения волнуют меньше всего.

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