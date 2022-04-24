Психологи в США заявили о критических проблемах у 75% американцев

Почти 90% американцев заметили, что последние два года живут в череде кризисов, а около 75% жителей США чувствуют себя из-за этого подавленными. Соответствующие результаты опроса Американской психологической ассоциации привёл ведущий телеканала Fox News Грег Гатфелд.

"Около 87% опрошенных считают, что последние два года один кризис сменяет другой, 73% чувствуют серьёзное беспокойство. Ещё 27% так разнервничались, что не смогли до конца заполнить анкету", — иронично отметил телеведущий.

Он пояснил, что речь идёт о пандемии коронавируса, событиях на Украине и кризисных проявлениях в экономике. Всё это сказалось на психическом здоровье американцев и сделало их агрессивными, считает Гатфелд. Ведущий также иронично предположил, что "благодарить" за сложившуюся в стране ситуацию нужно президента США Джо Байдена, экс-главу Белого дома Барака Обаму и его супругу Мишель.