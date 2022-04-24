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Автор Екатерина Широкова

Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"

Мир

Американцы остро отреагировали на новость о том, что Белый дом намерен отправить ещё один транш финансовой и военной помощи Украине. По мнению граждан США, вместо этого властям стоило бы обратить внимание на проблемы внутри страны.

Американцы раскритиковали поставки оружия Киеву: "Отправьте Байдена на Украину"

Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом, где он выразил мнение, что Вашингтону выгоден затяжной конфликт в Незалежной и таким образом, Джо Байден зарабатывает на оружии.

Реакция зрителей не заставила долго ждать. Так, один из комментаторов предположил, что США специально провоцируют Киев на дальнейшие военные действия.

"Подбрасывание дров в огонь не потушит его", — написал в комментариях к материалу Fox News Teddy Lee.

"Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?" — задался вопросом Paul Zaky.

Другой зритель не понял, почему американцы должны голодать и бедствовать из-за украинского конфликта.

"Американцы в нужде, а более трёх миллиардов долларов отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" — спросил bible dynasty.

Другой комментатор и вовсе предложил необычный выход из ситуации.

"Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста", — резюмировал club4ghz.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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