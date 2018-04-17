Минстрой запретил убивать кошек в подвалах жилых домов

Cпециалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявили о необходимости сохранении специальных отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах домов.

Причиной такого решения стали кошки. "Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - сообщил заместитель министра Андрей Чибис журналистам в понедельник во время поездки в Курск.

По данным СМИ, зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных.

Эксперты отмечают, что технические регламенты на сегодняшний день таковы, что подвальные окна "закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, из-за чего плодятся грызуны и это становится настоящей эпидемией, ни выйти оттуда, оказываясь замурованными, что является жестоким обращением с животными".

Об этом сообщил председатель думского комитета Владимир Бурматов в ходе заседания "круглого стола" с участием зоозащитников, которые напомнили, что "ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам".

Конечно, как относится к животным, каждый решает сам. Любить - не любить, а некоторые и вовсе страдают от аллергии. Но жестокое обращение - поступок, который нарушает не только человеческие нормы, но и нормы юридического права. Российское и мировое законодательство защищает права животных от жестокого обращения с ними. И за игнорирование этих прав можно получить тюремный срок или заплатить немалый штраф.

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