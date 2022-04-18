Путин попросил Израиль передать России церковь Александра Невского в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин попросил власти Израиля передать Москве церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме. Соответствующее письмо российский лидер направил на имя израильского премьер-министра Нафтали Беннета, сообщает Yedioth Ahronoth.

По данным израильского издания, в своём обращении Путин напомнил Беннету об обещании экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху передать церковь в собственность России.

"Путин в письме потребовал, чтобы церковь Александра Невского была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром Нетаньяху", — говорится в публикации израильского издания.

Александровское подворье находится рядом с храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Изначально здание было оформлено на дом Романовых, однако после революции 1917 года стало спорным. Впоследствии оно оказалось под управлением Православного палестинского общества.