Президент России Владимир Путин попросил власти Израиля передать Москве церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме. Соответствующее письмо российский лидер направил на имя израильского премьер-министра Нафтали Беннета, сообщает Yedioth Ahronoth.
По данным израильского издания, в своём обращении Путин напомнил Беннету об обещании экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху передать церковь в собственность России.
"Путин в письме потребовал, чтобы церковь Александра Невского была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром Нетаньяху", — говорится в публикации израильского издания.
Александровское подворье находится рядом с храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Изначально здание было оформлено на дом Романовых, однако после революции 1917 года стало спорным. Впоследствии оно оказалось под управлением Православного палестинского общества.
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