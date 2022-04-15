О взятых в плен на Украине военнослужащих НАТО рассказал сенатор Климов

Сенатор Андрей Климов поведал о военнослужащих НАТО, которые попали в плен на Украине.

Климов уверен, что весь мир скоро убедится в том, что на Украине воюют представители вооружённых сил Североатлантического альянса.

"У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО", — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Член Совета Федерации уверен, что пленные НАТО пригодятся, когда наступит время для судебных разбирательств.

"Мы всё это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", — объяснил Климов.

Ранее в своём Telegram-канале сенатор назвал "помощь" Запада киевскому режиму соучастием натовцев в многочисленных военных преступлениях.