Сенатор Андрей Климов поведал о военнослужащих НАТО, которые попали в плен на Украине.
Климов уверен, что весь мир скоро убедится в том, что на Украине воюют представители вооружённых сил Североатлантического альянса.
"У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО", — цитирует слова сенатора РИА Новости.
Член Совета Федерации уверен, что пленные НАТО пригодятся, когда наступит время для судебных разбирательств.
"Мы всё это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", — объяснил Климов.
Ранее в своём Telegram-канале сенатор назвал "помощь" Запада киевскому режиму соучастием натовцев в многочисленных военных преступлениях.
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