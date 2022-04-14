Сенатор Климов призвал воспринимать помощь НАТО Киеву как военное преступление

Руководитель Комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил, что поддержку Киева со стороны НАТО необходимо рассматривать как соучастие в военных преступлениях.

"Считаю, что "помощь" Запада киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в многочисленных военных преступлениях их прозападных подручных на протяжении последних восьми лет", — сказал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению члена СФ, подобную поддержку важно прекращать. Её российский политик охарактеризовал как смертоносную и разрушающую. Также Климов подчеркнул, что задачей Москвы является прекращение "агонии бесовщины" на Украине.

Ранее в Греции предупредили, что власти больше не могут поставлять Киеву вооружения. По словам министра иностранных дел страны Никоса Панайотопуло, такое решение приняли для сохранения обороноспособности государства.