Руководитель Комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил, что поддержку Киева со стороны НАТО необходимо рассматривать как соучастие в военных преступлениях.
"Считаю, что "помощь" Запада киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в многочисленных военных преступлениях их прозападных подручных на протяжении последних восьми лет", — сказал сенатор в своём Telegram-канале.
По мнению члена СФ, подобную поддержку важно прекращать. Её российский политик охарактеризовал как смертоносную и разрушающую. Также Климов подчеркнул, что задачей Москвы является прекращение "агонии бесовщины" на Украине.
Ранее в Греции предупредили, что власти больше не могут поставлять Киеву вооружения. По словам министра иностранных дел страны Никоса Панайотопуло, такое решение приняли для сохранения обороноспособности государства.
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