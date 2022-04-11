Эксперт Власов: власти РФ заблокируют все сервисы Google, кроме YouTube

Эксперт по безопасности Александр Власов для Pravda.Ru прокомментировал заявление Роскомнадзора об экстремистской деятельности Google.Translate в отношении россиян.

"Российские власти могут заблокировать любую компанию, которая не выполняет требования законодательства страны. У Google есть альтернативы сервисам перевода, где вместо "дорогие россияне" появляется "мёртвые россияне". Например, "Яндекс". Google-почта тоже есть, Google-карты есть. Только у YouTube пока нет альтернативы", — сказал специалист.

По его мнению, подобные инциденты отражают тенденцию, которая появилась после начала военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. "Википедия", Google и Meta* "считают нас врагами" и решили, что могут больше не соблюдать законодательство нашей страны, заключил собеседник издания.

Ранее РКН обвинил американскую корпорацию Google в распространении угроз против пользователей из РФ.

"Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians, "дорогие россияне", предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians "мёртвые россияне", — написали в Telegram-канале ведомства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.