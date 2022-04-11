Роскомнадзор обратился к американской корпорации Google из-за угроз в отношении пользователей из России. Как объяснили в ведомстве, компания должна прекратить экстремистскую деятельность в Google.Translate.
"Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians, "дорогие россияне", предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians "мёртвые россияне", — написали в официальном Telegram-канале РКН.
При этом специалисты ведомства не зафиксировали аналогичные предложения в случае с другими национальностями. Также Роскомнадзор потребовал от IT-гиганта разъяснить данный инцидент.
Ранее власти РФ обязали Google рассказывать пользователям о нарушении законов нашей страны. Соответствующие меры распространили на следующие сервисы:
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