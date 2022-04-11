Графолог Татьяна Кузнецова дала характеристику бессменному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, основываясь на его почерке.
Эксперт считает, что Жириновский вовсе не был шутом, как некоторые про него думают, он знал, что и кому сказать, и делал это не на эмоциях, а обдуманно.
Кузнецова уверена, что политик был "человеком себе на уме", довольно хитрым и способным мастерски выкрутиться из любой сложной ситуации. Она убеждена, что никакие действия и слова Жириновского не были постановочными. Почерк политика свидетельствует о его импульсивности, напористости и неудержимости.
Кузнецова заметила, что при письме некоторые буквы, написанные рукой Жириновского, выглядят двусмысленными и плохо читаются. Таким образом, по её мнению, политик оставлял себе возможность передумать, изменить своё мнение.
"Такая подмена букв, как в его почерке, часто говорит о хитрости носителя, о его способности выкручиваться в любых сложных ситуациях. Он улавливает настроение толпы и подстраивается под эту волну. Планы — это вообще не для него, он импровизирует", — сказала специалист в беседе с изданием "Слово и Дело".
Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля от осложнений после коронавируса. Одному из самых ярких и неординарных политиков России было 75 лет.
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