Графолог: Жириновский умел выкручиваться в любых сложных ситуациях

Графолог Татьяна Кузнецова дала характеристику бессменному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, основываясь на его почерке.

Эксперт считает, что Жириновский вовсе не был шутом, как некоторые про него думают, он знал, что и кому сказать, и делал это не на эмоциях, а обдуманно.

Кузнецова уверена, что политик был "человеком себе на уме", довольно хитрым и способным мастерски выкрутиться из любой сложной ситуации. Она убеждена, что никакие действия и слова Жириновского не были постановочными. Почерк политика свидетельствует о его импульсивности, напористости и неудержимости.

Кузнецова заметила, что при письме некоторые буквы, написанные рукой Жириновского, выглядят двусмысленными и плохо читаются. Таким образом, по её мнению, политик оставлял себе возможность передумать, изменить своё мнение.

"Такая подмена букв, как в его почерке, часто говорит о хитрости носителя, о его способности выкручиваться в любых сложных ситуациях. Он улавливает настроение толпы и подстраивается под эту волну. Планы — это вообще не для него, он импровизирует", — сказала специалист в беседе с изданием "Слово и Дело".

Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля от осложнений после коронавируса. Одному из самых ярких и неординарных политиков России было 75 лет.