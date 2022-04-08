Песков: Жириновский предсказал текущую ситуацию

Несмотря на свой эпатаж, Владимир Жириновский оказался способным предвидеть ситуацию на международной арене и был во многом "провидцем", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в разговоре с журналистами газеты "Известия".

По словам Пескова, Жириновский также находился в тесном и доверительном контакте с главой российского государства, Владимиром Путиным. Президент всегда ценил мнение лидера ЛДПР, особенно по международным вопросам.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, с которой был госпитализирован ещё в начале февраля. Он был отпет лично патриархом Кириллом в Храме Христа Спасителя, прощание с ним проходит в Доме Союзов, его похоронят на Новодевичьем кладбище.