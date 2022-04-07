Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече

Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков считает, что Иван Ургант предал Россию. Он мечтает выразить своё негодование лично при встрече с шоуменом.

Режиссёр Бояков уверен, что телеведущий покинул страну в трудный для неё период, поэтому ему нет прощения.

"Обещаю: если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации. Она еще не раз нас удивит, не сомневайтесь", — цитирует слова режиссёра "СтарХит".

О каких горящих танках идёт речь, театральный деятель не уточнил Иван Ургант публиковал в своём микроблоге только призыв к миру.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что не стоит записывать всех уехавших из страны в "пятую колонну". Он отметил, что люди могли просто испугаться после начала спецоперации на Украине. Он даже назвал Ивана Урганта патриотом.

Телеведущий недавно вернулся из Израиля. Стали множится слухи о том, что шоумен продаёт свою недвижимость в Москве. По другой информации, Ургант ведёт переговоры с Константином Эрнстом о возвращении на Первый канал.