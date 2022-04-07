EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече

Общество

Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков считает, что Иван Ургант предал Россию. Он мечтает выразить своё негодование лично при встрече с шоуменом.

Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече

Режиссёр Бояков уверен, что телеведущий покинул страну в трудный для неё период, поэтому ему нет прощения.

"Обещаю: если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации. Она еще не раз нас удивит, не сомневайтесь", — цитирует слова режиссёра "СтарХит".

О каких горящих танках идёт речь, театральный деятель не уточнил Иван Ургант публиковал в своём микроблоге только призыв к миру.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что не стоит записывать всех уехавших из страны в "пятую колонну". Он отметил, что люди могли просто испугаться после начала спецоперации на Украине. Он даже назвал Ивана Урганта патриотом.

Телеведущий недавно вернулся из Израиля. Стали множится слухи о том, что шоумен продаёт свою недвижимость в Москве. По другой информации, Ургант ведёт переговоры с Константином Эрнстом о возвращении на Первый канал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант эдуард бояков дмитрий песков владимир путин
Sberbank
Новости
Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь
GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии
Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече
Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи
Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю
Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии
ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина
Песков: Путин ориентируется на Индонезию по решению о присутствии на саммите G20
В "Школе современной пьесы" представят 10 лучших пьес 2021 года
Российских детей могут оставить без иностранных препаратов от астмы
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров Игорь Буккер The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина Игорь Буккер Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Последние материалы
Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь
Болгария лжёт и должна заплатить за поставки оружия Украине
GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии
Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече
Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи
Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю
Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии
Ответ будет: как отреагирует Россия на эмбарго Запада по нефти и газу
Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока
ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников